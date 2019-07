Stromboli, il sindaco: “lentamente stiamo tornando alla normalità”. Gli ultimi aggiornamenti dalle isole Eolie

Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni parla di “fase di stabilizzazione” relativamente alla situazione sull’isola di Stromboli e, in particolare della frazione di Ginostra: “Tutto sta tornando alla normalita’ e le operazioni procedono con rapidita’ e coordinazione”. Dopo il blackout che per diverse ore aveva causato disagi e preoccupazione nella frazione di Ginostra, a causa di un guasto alla linea, la corrente elettrica e’ stata riattivata grazie all’intervento dei tecnici Enel, a lavoro gia’ nella stessa serata di ieri e fin dalle prime ore del mattino di oggi per il ripristino definitivo. “Non c’e’ stata alcuna evacuazione, ne’ abbandono in massa dell’Isola”, prosegue, non sono state previste misure limitative d’accesso all’Isola e, “al contrario, i collegamenti a mezzo nave e aliscafi stanno regolarmente svolgendo il loro servizio di linea”. Circa 98 turisti, nella serata di ieri, hanno preferito, in maniera del tutto volontaria, lasciare la frazione di Ginostra subito dopo l’eruzione, grazie ai mezzi navali messi a disposizione, di cui 49 sono stati accolti a Lipari e ospitati in alcune strutture alberghiere. Sedici di loro, questa mattina, hanno fatto altrettanto volontariamente ritorno a Ginostra. In via puramente precauzionale, il sindaco ha emesso ordinanza di divieto temporaneo di accesso al vulcano, da entrambi i versanti, a partire da quota 400 metri e ha disposto, come ulteriore misura a garanzia della tranquillita’ di chi si trova a Stromboli e Ginostra, che una nave sostasse in rada per l’intera nottata e la giornata di oggi. Al momento “nulla da’ da pensare al ripetersi dell’episodio o di fenomeni similari. La situazione sull’isola e’ sufficientemente tranquilla”. La frazione di Ginostra e’ coperta da uno strato di cenere e detriti alto qualche centimetro. L’elipista e’ gia’ stata ripulita ed e’ stata predisposta la pulizia delle strade e dei tetti, alcune squadre sono gia’ a lavoro, altre arriveranno tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani.