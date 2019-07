Stromboli, dalla storia recente al parossismo del 1930: “Un marinaio investito dal maremoto riportò scottature che ne provocarono la morte”

Nonostante il livello di attenzione sia massimo, è trascorsa una notte tranquilla a Stromboli: è in vigore l’allerta gialla della Protezione civile, anche se in Prefettura a Messina è stata sciolta l’unità di crisi. Mercoledì scorso il vulcano ha fatto paura e causato la morte dell’escursionista Massimo Imbesi, ed ora, pian piano, l’isola eoliana torna lentamente alla normalità. “Iddu” resta sorvegliato speciale e il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ieri ha emesso un’ordinanza di divieto temporaneo di accesso al vulcano da entrambi i versanti a partire da quota 400 metri. In mare per tutta la giornata si sono alternate le motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e Capitaneria di porto, una staffetta a scopo precauzionale per fronteggiare eventuali emergenze.

La situazione più critica a Ginostra, dove cenere vulcanica e detriti hanno ricoperto strade e tetti delle case. Si è registrato un blackout per diverse ore, ma la corrente elettrica è stata riattivata grazie all’intervento dei tecnici Enel.

Ieri i canadair hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai attivi.

Nella storia recente solo 2 eruzioni a quote molto basse

Solo 2 sequenze eruttive si sono verificate a quote molto basse sui versanti di Stromboli nella storia recente, a quote inferiori di 150 metri sul livello del mare: è quanto sottolinea un approfondimento pubblicato online nel 2011 dagli studiosi dell’Ingv Antonella Bertagnini, Alessio Di Roberto e Massimo Pompilio e intitolato “Attività parossistica a Stromboli: lezioni dal passato”.

“L’integrazione di nuovi reperti tefrostratigrafici dettagliati con i dati disponibili, compresi i resoconti storici e le osservazioni del giorno corrente, ci ha portato alle seguenti conclusioni: solo due distinte sequenze di spruzzi possono essere identificate sui versanti medio bassi del vulcano a quote inferiori a 150 metri sul livello del mare“: i depositi vengono attribuiti “a due parossismi, uno nel sedicesimo secolo e l’altro nel 1930. Sebbene i due parossismi siano simili in termini di spessore, dispersione e grandezza del deposito, deduciamo che dinamiche eruttive distintamente differenti hanno guidato le prime fasi delle due eruzioni, come rivelato dai componenti dei depositi e dalla consistenza dei frammenti“. “A giudicare dalla dispersione dei depositi e dal loro volume stimato, entrambi i parossismi studiati erano di almeno un ordine di grandezza più grandi di qualsiasi parossismo osservato dai sistemi di monitoraggio di Stromboli (ad esempio il 5 aprile 2003)“. Questi parossismi, si spiega, “rappresentano i più potenti eventi vulcanici nel contesto dell’attività recente di Stromboli. La ricorrenza di tale evento costituirebbe una seria minaccia per le persone che vivono e visiteranno l’isola, anche considerando che l’area interessata comprende i vecchi sentieri che portano alla vetta del vulcano, che sono ancora popolari tra gli escursionisti che vogliono osservare l’attività vulcanica da quote più basse“. L’attività normale del vulcano “è occasionalmente interrotta da eventi esplosivi improvvisi ed altamente energetici chiamati parossismi stromboliani. Questi fenomeni, insieme agli tsunami generati dalle frane, rappresentano le manifestazioni più pericolose dell’attività vulcanica odierna a Stromboli“. I parossismi del 5 aprile 2003 e del 15 marzo 2007, “hanno attirato l’attenzione su questi eventi energetici perché hanno minacciato in modo significativo abitanti e turisti“.

L’attività che rientra nella norma consiste “in esplosioni ritmiche, di breve durata, moderatamente energetiche che espellono frammenti di cenere fino ad altezze di poche centinaia di metri sopra i crateri. Flussi di lava sporadici si verificano sia dai crateri sommitali sia da fratture eruttive all’interno della Sciara del Fuoco, una struttura a forma di ferro di cavallo sul lato nord-ovest del vulcano. L’attività normale di Stromboli è occasionalmente interrotta da eventi esplosivi improvvisi ed altamente energetici chiamati parossismi stromboliani“.

Nel 1930 un parossismo generò una colonna di fumo alta 4 km

Stromboli non è nuovo a parossismi importanti: nel 1931 il sismologo Giuseppe Imbò, direttore dell’Osservatorio geofisico di Catania, condusse uno studio sull’attività del vulcano nel 1930, scoprendo che, in occasione del parossismo del settembre di quell’anno, le violente esplosioni causarono una colonna di fumo alta 4 km.

“Preceduto dalla solita moderata attività, il 3 febbraio 1930 si videro sollevare dal cratere alte colonne di fumo scuro con successive cadute di cenere su tutta l’isola. Qualche ora dopo si ebbe efflusso di una colata di lava che, seguendo la Sciara del Fuoco, giunse sino a mare. Altri trabocchi vi furono nei giorni successivi sino al 6. Subito dopo questo breve periodo di recrudescenza l’attività ritornò nella sua fase normale che con lievi variazioni in intensità durò sino al tutto il 10 settembre,” si legge nello studio. “Poco dopo le 8 del giorno 11 ebbe luogo una fase esplosiva di brevissima durata” e “scarsa quantità di cenere cadde su tutta l’isola“. Successivamente si registrarono “due violente esplosioni. Da Ucria (Sicilia) fu visto un pino la cui altezza fu stimata non inferiore ai 4 km. Il parossismo durò ancora per circa mezz’ora. Successivamente si formarono rigagnoli di lava scorrenti lungo la Sciara del Fuoco di cui alcuni raggiunsero il mare. Nella notte successiva anche l’attività effusiva ebbe termine. L’attività normale subentrata fu interrotta da una fortissima esplosione alle 19 del 22 ottobre con formazione di un enorme pino scuro inclinato a SE e lancio abbondantissimo di materiale incandescente che si riversò anch’esso prevalentemente a SE (Punta dell’ Omo)“. A causa del “bombardamento” dei “proietti di lava“, “dal lato meridionale alcuni fabbricati della frazione Ginostra che vennero seriamente danneggiati e dal lato settentrionale il Semaforo di Labronzo la cui parte rivolta al cratere venne completamente distrutta“. Le colate “avevano una temperatura abbastanza elevata in quanto che hanno carbonizzato la vegetazione incontrata, incendiate delle barche, bruciacchiate delle altre appena sfiorate dalla corrente. Un marinaio investito dall’onda di maremoto in prossimità del punto in cui la colata s’era spinta, nel mare, riportò scottature che ne provocarono la morte“. La fase eruttiva “fu accompagnata da maremoto. Secondo concordi affermazioni si ebbe prima un abbassamento e poi un sollevamento del livello del mare. L’altezza totale massima dell’onda fu certamente di poco oltre i m. 2,50 (Spiaggia della Lena)“.