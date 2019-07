Succhi 100% arancia, ancora molte le false credenze sulla loro composizione: non solo vitamina C

Opinioni diverse e spesso errate sulla composizione e sui positivi aspetti nutrizionali dei succhi di frutta 100%, dotati di una normativa europea che – ricordiamo – proibisce l’aggiunta di zuccheri1. Secondo una ricerca IPSOS, solo il 37% dei professionisti del settore è consapevole che il succo 100% frutta è ottenuto solo dalla frutta, senza ulteriori aggiunte. Al contrario, il 28% e il 47% degli intervistati credono rispettivamente che vengano aggiunti coloranti e conservanti, mentre solo il 32% è consapevole del fatto che il succo 100% frutta non contiene zuccheri aggiunti.

Come stabilito per legge, al succo 100% frutta non sono aggiunti zuccheri, conservanti, coloranti, stabilizzanti e aromatizzanti e nessun costituente naturale viene eliminato o ridotto. Di conseguenza, l’etichetta “succo 100% arancia” indica un prodotto ottenuto utilizzando solo arance intere, con il loro naturale apporto di vitamine, minerali, acqua e zuccheri provenienti dal frutto.

Non solo vitamina C nel succo 100% arancia ma anche esperidina, carotenoidi e polifenoli

Il sondaggio IPSOS ha evidenziato che due terzi dei professionisti europei del settore non erano a conoscenza che il succo 100% frutta contiene anche carotenoidi e polifenoli. Infatti, il succo 100% frutta è una delle poche fonti naturali del flavonoide esperidina, un polifenolo che si trova nella polpa e nella membrana degli agrumi con proprietà antinfiammatorie2 e che influisce positivamente sull’elasticità dei vasi sanguigni3.

Inoltre, nuovi dati della SGF International, associazione indipendente senza scopo di lucro4 che si occupa del controllo della produzione dei succhi di frutta in Europa, mostrano che il succo 100% arancia fornisce quantità maggiori di esperidina (circa 78mg di esperidina in una porzione di 150 ml) rispetto alla vitamina C.

Nuovi dati sulla composizione per vitamina C, potassio e folati

Gli stessi dati della SGF International confermano anche che in media un bicchiere (150mL) di succo di arancia fornisce 67,5mg di vitamina C, cioè più dell’80% del valore nutritivo di riferimento (VNR), la quantità giornaliera raccomandata per il mantenimento di una buona salute generale. 150 ml di succo forniscono anche il 16% del VNR di folati e il 13% del VNR di potassio. Ciò significa che il succo 100% arancia contiene abbastanza vitamina C, folati e potassio (≥7,5% VNR per 100g) da permettere l’utilizzo di indicazioni nutrizionali.

Per questi nutrienti in Europa sono autorizzate anche indicazioni sulla salute5: la vitamina C aiuta il sistema immunitario a funzionare normalmente, contribuisce alla riduzione di stanchezza e affaticamento e aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo; i folati supportano una normale funzione psicologica; il potassio supporta il mantenimento di una normale pressione sanguigna e aiuta i muscoli a funzionare normalmente.