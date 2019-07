TEDxFrascati, “idee che meritano di essere diffuse”: a ottobre “from an idea to an avalanche”

Il 12 ottobre l’originale format TED sbarcherà a Frascati. Il tema del TEDxFrascati sarà “from an idea to an avalanche”. L’evento nasce per diffondere idee in grado di valorizzare l’enorme patrimonio umano e culturale della città nel cuore dei Castelli Romani, unicum per la sua storia, gli importanti Centri di Ricerca, le Ville e la cultura enogastronomica, creando connessioni tra settori diversi. TEDxFrascati farà vivere localmente l’esperienza delle conferenze TED nell’esclusiva location delle Scuderie Aldobrandini.

“Idee che meritano di essere diffuse“, recita il motto di TED. Una sigla che sta per Technology, Entertainment, Design, l’organizzazione non-profit statunitense che ha come obiettivo la condivisione del pensiero attraverso una conferenza dal format inconfondibile – gli interventi dei relatori durano al massimo 18 minuti ciascuno, poi sono resi disponibili sul sito Web – diventato un marchio di qualità anche per i TEDx, i programmi locali organizzati in modo indipendente, proliferati nel mondo negli ultimi anni.

Il TED (Tecnology Entertainment Design) è un evento annuale che raggruppa i principali pensatori ed attuatori del mondo per condividere idee che hanno due caratteristiche precise: hanno valore e meritano di essere condivise, in tutti i campi di divulgazione (tecnologia, scienza, innovazione, discipline umanistiche sviluppo etc). L’obiettivo di ogni talk è quello di comunicare nuove idee, di raccontare progetti e nuovi trend, modi diversi di intendere il mondo e la vita, concetti d’avanguardia ed ispirare ed evocare emozioni.