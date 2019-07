Temporali, grandine e vento in Piemonte: evacuato camping in Val Susa

Ondata di maltempo sul Piemonte dal tardo pomeriggio di ieri: si sono registrati nelle scorse ore forti temporali, grandinate e intense raffiche di vento.

Situazione critica a Beaulard, frazione di Oulx, in alta Val Susa, dove i vigili del fuoco hanno evacuato un campeggio per l’esondazione del vicino torrente.

Nel Torinese, tra Caselle e Leini, un albero è crollato su un’auto, ferendo in modo lieve la donna che si trovava all’interno. Numerose le richieste di intervento per garage e scantinati allagati, tante le auto danneggiate dalla grandine, in particolare alla periferia Nord di Torino.