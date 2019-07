La Terra vista dallo spazio: Luca Parmitano, il grande lavoro di preparazione e addestramento

Sabato 6 luglio, ore 23.55, su Rai3,” La Terra vista dallo spazio: Luca Parmitano”. Lo speciale emozionante, unico ed esclusivo, testimonia il grande lavoro di preparazione e di addestramento degli astronauti, prima della partenza nello spazio. Con la missione Beyond, prevista il 20 luglio 2019, giorno dell’anniversario dei 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna, Luca Parmitano assumerà il ruolo di Comandante della Stazione Spaziale. E’ la prima volta che un astronauta italiano coordina il lavoro dei russi di Roscosmos e degli americani della Nasa.

Il documentario racconterà le sfide dell’innovazione scientifica, la storia e i record dell’avventura spaziale, i centri Nasa e il rapporto con l’aeronautica militare e l’Agenzia Spaziale Europea. E non solo: anche i luoghi, gli allenamenti e la preparazione fisica – con un cenno anche alle gare di Ironman – dell’unico uomo italiano ad aver passeggiato nello spazio, e dell’unico ad aver effettuato un’attività extraveicolare in orbita (EVA) il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale.