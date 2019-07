Terremoti, Doglioni (INGV): “Serve un’Authority UE per monitorarli”

“L’Italia, insieme alla Grecia, è il Paese europeo con il più alto numero di terremoti, ma anche altri Paesi europei, pur se con minore intensità e potenza, sono spesso sottoposti a scosse telluriche: bisognerebbe istituire una Authority Ue per il monitoraggio dei terremoti, un servizio come esiste per esempio negli Stati Uniti“: lo ha dichiarato a Norcia il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, in occasione della presentazione della legge della Regione Lazio per stanziamenti a fondo perduto per la messa in sicurezza degli immobili.