Terremoto, Domenica da incubo in Australia e Indonesia: 2 scosse violentissime, fuga dalle spiagge per l’allarme tsunami

E’ una Domenica terribile nell’estremo Sud/Est del Mondo: due violente scosse di terremoto hanno colpito l’Australia e l’Indonesia. La prima, di magnitudo 6.6, alle 07:39 di stamattina (ora italiana) al largo della costa nord-occidentale australiana. L’epicentro è stato localizzato a 213km dalla città costiera di Brome. In Austrlaia erano le 14:39, e la gente s’è impaurita fuggendo dalle proprie abitazioni. I sismologi locali hanno spiegato che è stato il terremoto più forte di sempre in questa zona: mai era stato documentato nella storia un evento si tale entità. I giornali locali già lo chiamano “the record earthquake” e mostrano le immagini dei danni nei supermercati e della gente in fuga.

Molto più forte il terremoto che invece poco fa, alle 11:10 (ora italiana) ha colpito l’Indonesia orientale, con epicentro nelle Molucche e precisamente sull’isola di Halmahera, uno straordinario paradiso naturalistico. La scossa è stata di magnitudo 7.3 e la gente è scappata dalle coste verso le zone interne per paura di uno tsunami.

Seguiranno aggiornamenti

LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO DAL MONDO:

Uragano Barry declassato a tempesta tropicale, ma resta il timore delle inondazioni in Louisiana [FOTO]

USA, troppo caldo a New York: blackout manda in tilt Manhattan nello stesso giorno del “grande buio” del 1977 [FOTO]

LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO DALL’ITALIA:

Notte terribile sulle strade, è una strage: 11 morti, tutti giovanissimi

Sardegna, incendio fuori controllo a Tortolì: centinaia di evacuati, “bastardi, vigliacchi e criminali: sono mani assassine” [FOTO e VIDEO]