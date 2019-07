Terremoto California, da “America Oggi” a “San Andreas”: l’incubo “Big One” a Hollywood

Il terremoto in California e’ un incubo ricorrente anche a Hollywood. In particolare Robert Altman ha immaginato un terribile sisma che sconvolge Los Angeles: ‘the big one’, la scossa piu’ forte, arriva alla fine del suo film ‘America oggi’, vincitore del Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia nel 1993. Il terremoto di maggior magnitudo mai verificatosi nella storia scuote dalle fondamenta la citta’ degli angeli in San Andreas, il film del 2015 di Brad Peyton con Dwayne Johnsom, Blake Gaines, Carla Gugino, Colton Haynes. L’onda d’urto innesca un effetto a catena di caos e distruzione fino ad arrivare a San Francisco. In un altro titolo del genere catastrofico, ‘Terremoto’ di Mark Robson (1974), Charlton Heston e un manipolo di eroi si impegnano a salvare la popolazione di Los Angeles colpita contemporaneamente da un terremoto e un maremoto. Il devastante sisma del 1906 fa invece da sfondo al celebre film ‘San Francisco’, girato nel 1936 da Woobridge Strong Van Dyke, con Jeanette McDonald, Clark Gable e Spencer Tracy.