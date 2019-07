Terremoto California, la scossa in diretta TV, il panico di due giornalisti: “Credo che dovremmo andare sotto il tavolo” [VIDEO]

Due giornalisti di Los Angeles sono stati sorpresi dal terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud della California nelle scorse ore, l’ennesimo di un lungo sciame sismico che sta gettando la popolazione nel panico per l’arrivo del “Big One”. Sara Donchey e Juan Fernandez erano in diretta per il notiziario di KCAL 9 della CBS quando si è verificata la scossa. Nel video già diventato virale, che trovate in fondo all’articolo, Donchey dice ai telespettatori: “Stiamo vivendo un po’ di tremore, se avete pazienza per un momento. Ci stiamo assicurando che non stia venendo giù niente qui in studio”, afferrando poi il braccio del collega.

Il collega sottolinea la lunga durata della scossa e poi Donchey continua: “È un terremoto molto forte. 8:21 qui e stiamo vivendo una scossa molto forte. Credo che dovremmo andare sotto il tavolo, Juan”. E mentre la donna si abbassa per andare a cercare riparo, i due lanciano la pubblicità. La stessa giornalista ha poi scritto sul suo profilo Twitter della scossa e ha cercato di sdrammatizzare un po’, scrivendo: “Povero braccio di Juan. L’ho quasi rotto”, riferendosi alla stretta veemente con cui ha afferrato il braccio del collega mentre si stava verificando il terremoto.

Donchey ha poi spiegato che il sisma è stato un “tempestivo promemoria” per le persone “per preparare i vostri “kit terremoto”: acqua, farmaci, stivali robusti e un piano di comunicazione con la famiglia condiviso con un parente che vive fuori dallo stato”. La donna ha poi salutato anche quanti sono stati colpiti dal terremoto nella città di Ridgecrest, a 17,7km dall’epicentro del sisma, dove le autorità hanno riportato molteplici incendi, crolli di edifici e feriti.