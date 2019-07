Terremoto Centro Italia, Mattarella ad Amatrice: “Il sogno della ricostruzione non deve esaurirsi nella scuola”

“Il sogno della ricostruzione non si esaurisce con la scuola, deve procedere con velocità in tutti i suoi versanti: ospedali, beni culturali e di culto, piste produttive. In questo impegno si gioca il futuro dell’Italia“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita al campus di Amatrice “Romolo Capranica”.

Presenti all’evento anche il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, il Commissario per la ricostruzione, Piero Farabollini, e in rappresentanza della Ferrari (che ha contribuito alla costruzione della struttura con 7 milioni di euro) John Elkann. Il Capo dello Stato ha visitato il campus, che si estende su un’area di 12mila metri quadrati e comprende scuola materna, primaria, secondaria di primo grado e liceo scientifico sportivo internazionale, con convitto e la palestra.