Terremoto, forti scosse nel Mediterraneo: paura in Grecia e Albania, avvertite anche in Italia [LIVE]

Forti scosse di terremoto stanno caratterizzando queste ultime ore di Luglio nel Mediterraneo centrale: stamattina presto, alle 06:40, una scossa di magnitudo 5.1 ha colpito l’isola di Creta, in Grecia. Pochi minuti fa, alle 16.21, un’altra scossa di magnitudo 4.5 ha colpito l’Albania sud/orientale, al confine con la Grecia, con epicentro nella pittoresca città montana di Corizza. Entrambe le scosse sono state avvertite in Italia, la prima in modo particolare nella Calabria jonica, a Catanzaro, Crotone, SOverato, Girifalco e Serra San Bruno, la seconda soprattutto in Puglia, nel Salento e in modo particolare tra Lecce e Brindisi.