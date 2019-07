Thanksplanet: 5 milioni di azioni online per ringraziare la Terra insieme a Saclà

Lanciata nell’aprile scorso in soli quattro mesi la campagna #ThanksPlanet, in collaborazione con LifeGate, ha raggiunto il proprio obiettivo: arrivare a 5 milioni di “azioni” social di viralizzazione dei video e dei post #ThanksPlanet presenti sul sito thanksplanet.sacla.it, su Facebook e Instagram. Gli utenti si sono uniti al “Grazie Terra” di Saclà, rispondendo con entusiasmo all’appello dell’azienda e, contribuendo, attraverso foto, post, messaggi o semplici condivisioni, a raggiungere questo traguardo. L’azienda astigiana, come annunciato nei mesi scorsi, contribuirà alla salvaguardia di 1 milione di metri quadrati per 1 anno delle foreste dell’Amazzonia brasiliana.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno dedicato un momento del loro tempo a partecipare alla nostra campagna e riflettere su un tema così rilevante come la salvaguardia dell’ambiente – commenta Chiara Ercole, Amministratore Delegato Saclà – Questo progetto è il nostro modo per dire grazie alla Terra in occasione di un traguardo così importante come il nostro ottantesimo compleanno. Siamo convinti che come azienda leader del mercato, sia anche nostro dovere delineare una rotta da seguire e incentivare il coinvolgimento della comunità: l’ambiente deve diventare, infatti, una priorità per tutti.”

Nello specifico, il progetto di LifeGate “Foreste in Piedi”, che Saclà sostiene, prevede il coinvolgimento della onlus italiana ICEI e della brasiliana AVIVE per la tutela di un’area verde data in concessione d’uso a 27 famiglie della comunità di San Pedro. La popolazione locale sarà coinvolta attivamente nelle attività di vigilanza della foresta, nella mappatura delle risorse forestali e nelle attività di sensibilizzazione volte a prevenire e contrastare la deforestazione, gli incendi dolosi, le attività di caccia illegali e altri reati ambientali.

La campagna #ThanksPlanet è stata anticipata nei mesi scorsi da un’azione teaser, una scritta lunga 74 metri realizzata da un land artist su un campo della provincia di Torino. L’hashtag della campagna – #ThanksPlanet – ha puntato su un messaggio alla terra: un gesto semplice ma dirompente. I video della campagna hanno avuto come ambasciatori e protagonisti i bambini: sono loro a ringraziare la frutta e la verdura che la Terra ci dona. La loro spontaneità è il modo migliore per ricordare di dire grazie al nostro pianeta.