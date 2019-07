Tragedia durante le prove del circo a Bari: famoso domatore ucciso da 4 tigri

Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Triggiano, in provincia di Bari: l’addestratore e domatore Ettore Weber del circo Marina Monti, è stato aggredito e azzannato inizialmente da una sola tigre, poi, in un secondo momento, se ne sono aggiunte altre tre. Troppo gravi le ferite riportate, per il 61enne non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto durante un addestramento.

Il circo era stato montato a metà giugno in un’area a ridosso del centro commerciale Bariblu. Erano previsti spettacoli fino al 14 luglio. Weber era un domatore molto esperto.