Tragedia su sottomarino russo: “Incendio alle batterie, reattore nucleare sigillato”

La causa principale dell’incidente che ha riguardato il sottomarino russo, in cui hanno perso la vita 14 militari, è stata “un incendio delle batterie che si è diffuso“, ha riferito il ministro della difesa Sergei Shoigu. “Il reattore nucleare è stato sigillato e tutto il personale è stato portato via. L’equipaggio ha adottato le misure necessarie per salvare l’unità che è in grado di funzionare. Questo significa che possiamo riparare velocemente, e completamente, il sommergibile“, ha precisato Shoigu.