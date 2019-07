Trasporto aereo: SITA e Swissport al lavoro per condividere i dati e prevedere il futuro di ogni viaggio

Condividere fra compagnia aerea, aeroporto, fornitori di servizi di terra i dati su voli, bagagli, tempi di attesa per consentire a tutti gli operatori maggiore capacità predittiva su ogni viaggio e prevenire eventuali irregolarità: questo l’obiettivo di un progetto realizzato da SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, con Swissport International, gruppo svizzero di assistenza a terra e movimentazione aerea delle merci. Combinando in modo sicuro dati e informazioni da fonti diverse e condividendoli fra i diversi stakeholder, il modello sviluppato da SITA e Swissport consentirà agli operatori di ideare servizi disegnati sui bisogni specifici di ogni cliente e di rendere i processi sempre più efficienti. Dall’organizzazione dello staff in tempo reale, a disposizioni per prevenire i ritardi e servizi di consegna bagagli porta a porta, il modello renderà le operazioni sempre più efficienti, a beneficio dell’esperienza di volo dei passeggeri.

Un obiettivo che i due partner sono qualificati per raggiungere, guidando l’industria del trasporto aereo in questa discussione: oggi SITA raduna e trasmette sulle proprie reti il 60% dei dati operativi del trasporto aereo, gestendo ogni anno 3,9 miliardi messaggi di business e mission-critical. Dall’altro canto, Swissport fornisce servizi aeroportuali di assistenza a terra e di movimentazione del cargo aereo a centinaia di compagnie aeree in più di 300 aeroporti ed è presente in 50 Paesi, situati in sei continenti.

Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “Già oggi gli operatori del settore lavorano in maniera collaborativa per realizzare un viaggio che attualmente ha maturato un alto livello di integrazione. Tale collaborazione deve diventare ancora più stretta per un viaggio che sia veramente senza intoppi. Il nuovo modello consente di sfruttare il potere dei dati per decisioni più consapevoli e intelligenti e benefici reali per i passeggeri”.

Cristoph Kleinsorg, CIO di Swissport International AG, ha commentato: “Essere pionieri in questa iniziativa, insieme a SITA, dà a noi e ai nostri clienti l’opportunità di essere i primi a beneficiare dei dati. Dopo aver costruito un’infrastruttura IT all’avanguardia, Swissport ora può digitalizzare ulteriormente i suoi processi di business, valorizzando ancora di più i servizi che offriamo ogni giorno a oltre 850 compagnie aeree nostre clienti”.

L’accesso al database condiviso dei dati è rapido e semplice grazie alla rete e alle funzioni API di SITA, che insieme a Swissport punta a sviluppare un formato standard per la condivisione sicura di dati fra gli stakeholder rilevanti, arricchendo i flussi di dati per l’analisi predittiva.

Swissport e SITA grazie ad Aviation Blockchain Sandbox di SITA stanno anche lavorando con una serie di compagnie aeree e aeroporti per capire come utilizzare la tecnologia blockchain per condividere in modo sicuro questi dati di interesse comune