True Stories, la nuova campagna di Huawei: la tecnologia a disposizione di tutti per un mondo evoluto, intelligente e connesso

Huawei, leader mondiale nel settore della tecnologia, presenta oggi “True Stories“, la nuova campagna che evidenzia come un approccio aperto e collaborativo alla tecnologia possa rendere il mondo un posto migliore. La campagna “True Stories” si basa su una serie di progetti recenti intrapresi da Huawei che dimostrano come, grazie all’applicazione della tecnologia, è possibile cambiare positivamente il mondo.

“In Huawei vogliamo usare la tecnologia per costruire ponti tra le persone, non muri”, ha detto Walter Ji, Presidente di Huawei CBG, Europa occidentale. “Indipendentemente da chi siamo, o da dove veniamo, crediamo che la tecnologia possa e debba essere usata per rendere il mondo un posto migliore”. Negli ultimi anni ci siamo impegnati a fondo per mettere in pratica questa filosofia, utilizzando le nostre più avanzate tecnologie e i nostri smartphone”.

Cuore della campagna ‘Huawei True Stories’, un corto emozionale, che presenta i cinque progetti che hanno visto impegnata l’azienda in tutto il mondo. Una storia che incoraggia l’importanza di utilizzare la tecnologia per offrire ogni giorno nuove possibilità e nutrire la più grande risorsa esistente sulla terra: il potenziale umano.

I progetti a cui Huawei sta lavorando includono:

Aiutare i bambini sordi ad imparare a leggere con StorySign

In collaborazione con l’Unione Europea Sordi, la British Deaf Association, Penguin Books e Aardman Animations, Huawei ha creato ‘StorySign‘, un’applicazione mobile gratuita che mira ad aiutare i 32 milioni di bambini non udenti di tutto il mondo nella lettura, utilizzando AI e realtà aumentata per tradurre testi da libri selezionati nella lingua dei segni.

Sulla scia del successo ottenuto dal lancio dell’app lo scorso anno, nei prossimi mesi la libreria di StorySign si amplierà con 4 nuovi titoli, in ognuna delle 13 lingue dei segni in Europa occidentale e Australia. I nuovi libri includono alcune delle storie più amate dai bambini come Questo non è un leone e Spotty.

Con StorySign quest’anno Huawei ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti: sette premi del Festival internazionale della creatività Leoni di Cannes, di cui 4 Leoni d’Oro, raggiungendo così il più alto numero di premi Leoni di Cannes mai assegnati a qualsiasi brand cinese.

Proteggere la foresta pluviale con l’intelligenza artificiale

Insieme all’organizzazione no-profit Rainforest Connect, Huawei ha sviluppato una tecnologia pioneristica di ascolto per aiutare a individuare e combattere il disboscamento illegale in Sud America e proteggere alcune delle specie più a rischio, come la scimmia ragno, in pericolo di estinzione.

Huawei ha messo a disposizione la tecnologia dei suoi smartphone a Rainforest Connect al fine di raccogliere due anni di suoni della foresta pluviale e caricare le registrazioni in un database dedicato. Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale, i suoni sono stati poi analizzati in tempo reale, per permettere ai ranger locali di localizzare per tempo rumori pericolosi, come le motoseghe o i camion, consentendo loro di reagire rapidamente.

Aiutare le persone cieche a “vedere” le emozioni

In collaborazione con l’Associazione Polacca dei Non Vedenti e la comunità dei non vedenti, Huawei ha creato Facing Emotions, un’applicazione che permette loro di vedere le emozioni attraverso la potenza del suono. Utilizzando l’avanzatissima fotocamera e l’intelligenza artificiale degli smartphone Huawei, l’applicazione Facing Emotions scansiona il volto della persona con cui sta parlando, identifica gli occhi, il naso e la bocca, quindi elabora queste informazioni in tempo reale e le converte in un’emozione che viene ‘tradotta’ in suono dal telefono.

Dal lancio, l’applicazione Facing Emotions è stata scaricata più di 1.000 volte in 22 paesi.

Fornire ai bambini a un’istruzione migliore

Huawei è fortemente convinta che il cammino verso un futuro più sostenibile inizi con l’istruzione. Per supportare la decisione delle Nazioni Unite che stila 17 obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2020 e aiutare oltre 10 milioni di bambini tra i 5-14 anni in Nigeria che non vanno a scuola,

Huawei ha fondato RuralStar, una soluzione di rete rurale che porta la connessione Internet attraverso torri di celle a basso consumo energetico e scatole di segnalazione semplificate.

Track AI: Usare gli smartphone per combattere le malattie

In collaborazione con DIVE Medical, Huawei ha creato Track AI, un software innovativo che controlla e segue lo sguardo dei bambini per diagnosticare precocemente eventuali disabilità visive, un insieme di patologie che si stima riguardi 19 milioni di bambini in tutto il mondo.