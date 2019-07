Tumori e alimentazione: elaborata dieta che potrebbe ridurre la crescita del cancro

Una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta da Jason Locasale della Duke University School of Medicine, ha rilevato che seguire una determinata dieta potrebbe favorire l’efficacia delle terapie contro i tumori, e ciò sarebbe possible riducendo l’apporto di una molecola che assorbiamo con l’alimentazione, l’amminoacido metionina: si potrebbe in tal modo ridurre la crescita tumorale e rendere più efficaci determinati trattamenti chemioterapici (ad esempio il fluorouracile) e radioterapici.

La metionina è un amminoacido essenziale contenuto in cibi come il petto di pollo o di tacchino e alcuni pesci come lo stoccafisso: non viene prodotto dal nostro corpo, ma va assunto attraverso l’alimentazione. Viene metabolizzata nel nostro corpo da reazioni che sono anche obiettivo di alcuni farmaci antitumorali: gli esperti hanno quindi ipotizzato che riducendo l’apporto di metionina è possibile frenare la crescita del tumore.

A seguito di sperimentazione si è rilevata una riduzione della crescita del cancro riducendo dell’83% la metionina nella dieta di alcuni topi e si sono avuti risultati ancora più rilevanti affiancando il regime alimentare povero di metionina a chemioterapia con fluorouracil e radioterapia.

In seguito i ricercatori hanno fatto seguire la stessa dieta povera di metionina a 6 individui sani, osservando che il regime induce nell’uomo le medesime reazioni metaboliche osservate nei topi: l’ipotesi – da verificare – è quindi che la dieta possa potenziare anche nell’uomo gli effetti delle terapie antitumorali.