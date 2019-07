Paura del tunnel del Monte Bianco: si riempie di fumo per il guasto ad un autobus, 67 persone evacuate

Un autobus di linea a due piani diretto in Italia e proveniente dalla Francia, è rimasto bloccato a causa di un guasto proprio all’interno del traforo del Monte Bianco, a 6,5 km dall’imbocco francese. Dal veicolo sono fuoriusciti copiosi quantitativi di fumo e l’autista non è più riuscito a rimetterlo in moto e a farlo ripartire.

Il tunnel si è riempito di fumo e il traforo è stato chiuso. Le 67 persone a bordo dell’autobus sono state fatte evacuare. Sono tutte in buone condizioni e si trovano ora sul lato italiano della galleria. E’ in corso il traino del mezzo in panne. Il guasto si è verificato verso le 15 e la situazione è dunque invia di normalizzazione, nonostante lo spavento iniziale.