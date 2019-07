Turismo: nel 2018 in Italia 429 milioni di turisti negli esercizi ricettivi

Nel 2018 le presenze totali di turisti negli esercizi ricettivi italiani hanno sfiorato i 429 milioni aumentando del 2% rispetto all’anno precedente. La componente internazionale cresce più di quella italiana (+2,8% rispetto a +1,1%) e rappresenta il 50,5% delle presenze totali. E’ quanto emerge dai dati Enit forniti in occasione della presentazione del piano triennale 2019-2021 al Mipaaft da parted el presidente Giorgio Palmucci e del ministro dell’Agricoltura e Turismo Gian Marco Centinaio.

La spesa internazionale in Italia, a quota 41,7 miliardi di euro, aumenta del +6,5% nel 2018 sul 2017. Più nel dettaglio, le presenze estere in Italia, con oltre 216,5 milioni di pernottamenti totalizzati nel 2018 (+2,8%), hanno superato la Francia (140,7 mln di notti, +5,4%) e crescono a differenza della Spagna (301 mln di notti, -1,6%) che, pur essendo prima nel confronto europeo, è in flessione rispetto al 2017.