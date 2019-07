Ue: Schifani, ‘congratulazioni a Tajani’

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Antonio Tajani, eletto presidente della Commissione Affari Costituzionali dell’Europarlamento”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex Presidente del Senato Renato Schifani.

“Si tratta di un ruolo delicato e fondamentale che certamente Tajani svolgerà nel migliore dei modi, forte di una esperienza e di competenze maturate senza mai ignorare le criticità del processo di integrazione e sempre avendo come stella polare la necessità di avvicinare l’Europa ai suoi cittadini. La sua elezione è un successo e un riconoscimento per Forza Italia, per il Ppe e per tutto il Paese”.