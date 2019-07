Ultra Miraje El Djerid: 100 km nel deserto per sfidare se stessi

Correre è sicuramente una delle passioni più travolgenti che possano esistere. Stimola le endorfine: un senso di benessere interiore che il corridore sarà sempre invogliato a ricercare e ad accrescere.

Gli appassionati di corsa, sempre in cerca di una gara nuova con cui mettersi alla prova, anche quet’anno potranno cimentarsi nella prima Ultra Trail da 100 km che si svolge nello splendido deserto tunisino. Ultra Mirage El Djerid 2019 si terrà il 28 settembre. Il percorso si snoda tra le località di Ong Jmal, Mos Espa e Tozeur in una gara a tappa unica, da percorrere in meno di 20 ore. Questa Ultra Trail riunisce corridori di alto livello che si sfidano su un percorso estremamente variegato: dal deserto con dune grandi e piccole, a rocce, letti di fiumi secchi, canyon e infine al più grande lago salato del mondo: Chott El Djerid.

Per quest’anno sono previsti circa 300 partecipanti i quali dovranno provare a battere il record del 2017 segnato per gli uomini da Mohamed El Morabity (08:48:11) oppure per le donne il record del 2018 segnato da Elisabet Barnes (10:12:12).