Umbria: Meloni propone Marco Squarta candidato presidente

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, propone agli alleati il nome di Marco Squarta come candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Umbria.

L’attuale portavoce dell’opposizione in Umbria, perugino di 40 anni, nel 2015 ha ottenuto il maggior numero di voti nella coalizione. Nel corso di un incontro con la leader di FdI, al quale hanno partecipato i vertici del partito Franco Zaffini, Emanuele Prisco, Eleonora Pace e lo stesso Squarta, si è discusso delle priorità da affrontare in Umbria dal punto di vista del rilancio economico, infrastrutturale, delle soluzioni ai temi del lavoro e del sociale.

“Conosco Marco Squarta da vent’anni – ha detto il presidente di FdI Meloni – è una persona seria e competente, con un bagaglio di esperienza importante in politica a dispetto dell’età. Propongo il suo nome agli alleati del centrodestra. La scelta concertata del candidato alla presidenza della Regione sarà un momento importante per trovare unità e compattezza nella coalizione che andrà a governare l’Umbria”.