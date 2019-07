Gli Stati Uniti d’America si preparano a un 4 luglio “memorabile”: a Washington 8 ore di celebrazioni

Banda musicale, cavalli, palloni giganti, ma anche la novita’ dei carri armati e il saluto all’America del presidente, nel giorno del 243 compleanno degli Stati Uniti, una delle feste piu’ amate dagli americani che dedicano questa giornata al barbecue tra amici in attesa dello spettacolo finale dei fuochi d’artificio. Washington Dc si prepara alle celebrazioni dell’Independence Day in un 4 Luglio che preannuncia come un appuntamento di rottura rispetto alla tradizione. Domani mattina alle 11.45 (le 17.45 in Italia) la cerimonia comincera’ con la sfilata patriottica lungo Constitution Avenue, che durera’ fino alle 2 di pomeriggio. Nel pomeriggio, dalle 6.30 alle 7.30, al Lincoln Memorial (accesso da tre ore prima) il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un lungo discorso, intitolato “Saluto all’America”, una novita’ rispetto ai predecessori, rendera’ onore alle forze armate, assieme ai capi di stato maggiore di esercito, marina e aviazione, parlando al Paese.

Previste esibizioni aeree e la sfilata delle bande militari. In serata, dalle 8 alle 9.30, sul prato ovest di Capitol Hill, musica con Carole King, Vanessa Williams, Colbie Cailat, la National Symphony Orchestra e un blitz sul palco dei Muppets, i famosi personaggi creati da Jihi’m Henson. Alle 9.07 in punto, se non ci sara’ pioggia, temporali o vento, il Giorno dell’Indipendenza culminera’ con l’appuntamento piu’ atteso dagli americani: i trenta minuti di fuochi d’artificio sparati dal West Potomac Park, dietro il Lincoln Memorial, visibile da tutti gli angoli di Washington e del nord della Virginia.

Il finale rientra nella narrazione consolidata della vera festa che unisce tutti gli americani. Si celebra il 4 luglio, considerato il giorno della firma sulla Dichiarazione di Indipendenza, anche se, in realta’, la famosa scena resa eterna dal quadro di John Trumball, con i Padri fondatori attorno al tavolo intenti a firmare il documento, non c’e’ mai stata. La votazione avvenne il 2 luglio, al punto che all’inizio era stata scelta come data della celebrazione. Fu lo stato del Massachusetts, nel 1781, a riconoscere nel 4 luglio il giorno da dedicare alla festa. Gli altri Stati si adeguarono. La festa e’ sempre stata celebrata nello stesso modo, con varianti legate ai vari Stati: nel New England, per esempio, si serve salmone con pepe verde, a ricordo dei piatti tradizionali. La parata piu’ breve d’America invece, come tradizione, sara’ ad Aptos, in California: il percorso e’ di soli ottocento metri, lo spazio di due strade. Poi, pero’, e’ prevista una festa al parco con musica, barbecue e giochi.