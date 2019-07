USA shock per gli oppioidi, 5 milioni di farmaci in un paesino di 1.400 mila anime: è boom di farmaco-dipendenza

Il dato che aveva insospettito gli investigatori era il rapporto tra gli antidolorifici prescritti e il numero dei pazienti di un piccolo paese in West Virginia: 5 milioni di pillole distribuite in un paese di soli 1400 abitanti. Una media di 3741 pillole per abitante, dal 2011 al 2015. Dopo mesi di indagini un giudice federale ha incriminato due ex dirigenti di un’azienda farmaceutica dell’Ohio, la Miami-Luken, e due farmacisti per aver distribuito e prescritto illegalmente, in quattro anni, 5 milioni di farmaci a base di oppioidi a Oceana, paese di 1394 abitanti, oltre ad aver spedito 1,8 milioni di tavolette di Oxycodone a una farmacia. Troppi, ha spiegato la procura federale, per non pensare che la prescrizione “andasse oltre lo scopo terapeutico“, favorendo l’abuso. La diffusione di oppioidi, usati come antidolorifici e, in un secondo momento, come lenitivo per curare la dipendenza provocata dagli stessi prodotti, sono diventati un’emergenza sociale: negli Stati Uniti, ogni giorno in media muoiono 130 persone per overdose da farmaci, mentre il giro d’affari per le cause farmaceutiche e’ salito a 78,5 miliardi di dollari l’anno. Le quattro persone, tra cui figura l’ex presidente della Miami-Luken, azienda che ha cessato di recente l’attivita’, sono stati arrestate giovedi’ mattina. Se condannate, rischiano fino a vent’anni di carcere.