Vacanze: alla scoperta delle città italiane in sella alla bicicletta

“Scoprire le città italiane in sella a una bicicletta grazie anche alla diffusione delle piste ciclabili che nei capoluoghi di provincia da nord a sud sono cresciute del 15,4% in cinque anni con il record nazionale di Milano che ha fatto registrare un balzo addirittura del 30,5%“: è quanto emerge da un’elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, sugli ultimi dati Istat in occasione del grande esodo estivo con milioni di italiani in viaggio per scoprire località di mare e montagna e città. “Per girare centri urbani o per scoprire l’ambiente e la natura – sottolinea Uecoop – la bicicletta resta uno dei mezzi preferiti dai turisti. ”

“La bicicletta è uno dei mezzi più usati per spostarsi in libertà grazie anche a una rete di percorsi che – sottolinea Uecoop – nelle principali città cresce sempre di più con alcune realtà che hanno già superato i 200 chilometri di lunghezza: da Milano con 218 chilometri a Modena con 223, da Reggio Emilia con oltre 240 a Roma con 243 fino a Torino che ha raggiunto i 200.”

“La bicicletta – sottolinea Uecoop – è un mezzo che si adatta a tutte le tipologie di vacanza: da quella tranquilla con piccoli spostamenti urbani a quella più sportiva con tragitti in pendenza, con prezzi che vanno da 100 a diverse migliaia di euro per quelle più sofisticate e tecnologiche, mentre per chi vuole un aiuto in più ci sono quelle semi elettriche con assistenza alla pedalata. Una varietà che ha favorito anche la crescita di una rete di assistenza che – conclude Uecoop – a livello nazionale conta oltre 2.300 realtà di riparazione e noleggio comprese numerose cooperative sociali e di lavoro.”