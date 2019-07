Vacanze: la paura del terrorismo condiziona la scelta della meta

“La paura del terrorismo internazionale condiziona la scelta delle vacanze estive di più di un italiano su quattro (26%) che ha scelto di mettersi in viaggio per turismo“: è quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’allarme terrorismo sulle rotte da e verso il Cairo che ha portato allo stop dei voli della British Airways e alla richiesta di sospensione dell’Associazione Nazionale Piloti ad Alitalia e Enac. “Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è che la grande maggioranza degli italiani privilegia la permanenza in Italia, anche se non manca chi coglie l’occasione delle vacanze per varcare i confini magari scegliendo più attentamente i luoghi di villeggiatura. Dei 39 milioni di italiani che hanno scelto di andare in vacanza questa estate ben l’86% – precisa la Coldiretti – resta in Italia anche se quest’anno si è registrata una leggera ripresa tra le destinazioni dell’Africa (4%) proprio in Paesi come la Tunisia e l’Egitto in grande sofferenza negli anni scorsi. Al contrario si registra – continua la Coldiretti – un aumento degli stranieri che scelgono l’Italia come Paese più sicuro rispetto ai problemi legati al terrorismo anche in relazione ad altre destinazioni europee. In termini di presenze di turisti stranieri – conclude la Coldiretti – l’Italia con 216,5 milioni di pernottamenti totalizzati nel 2018 supera la Francia e cresce del 2.8% a differenza della Spagna che, pur essendo prima nel confronto europeo, è in flessione rispetto al 2017 secondo i dati dell’Enit.”