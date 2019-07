Valeria Marini scimmiotta La Dolce Vita e si becca Daspo e multa: ora dovrà stare lontana dalle fontane [VIDEO]

Il caldo sta dando un po’ di tregua all’Italia. Forse è proprio per questo che Valeria Marini ha pensato bene di riscaldare gli animi facendo un bagno nella Barcaccia, fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, a Roma. Ed effettivamente l’idea ha funzionato: gli animi si sono scaldati, peccato però che fossero quelli della Polizia Locale. La Marini, infatti, si è beccata una multa da 100 euro e un umiliante Daspo: dovrà stare lontana dalle fontane della Capitale.

E’ accaduto tutto mercoledì sera, intorno alle 20.30: avvolta da uno strettissimo vestitino di lamè, capelli sciolti e sguardo ammaliatore, la nota showgirl si è lasciata andare ad un sinuoso balletto nell’acqua della Barcaccia. Ovvio che, in epoca di social, la Marini si è fatta riprendere in un video immediatamente postato sulle proprie pagine con commento “bagno stellare nella Barcaccia Roma Amor“.

Destino vuole che gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” della Polizia Locale, di presidio h24 nell’area, al momento dei fatti si trovassero proprio in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, impegnati ad allontanare un gruppo di persone che bivaccavano sui gradini. Notato lo strano movimento attorno alla Barcaccia, sono andati a controllare. Per l’attrice sono immediatamente scattati la multa e il Daspo.

“La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha voluto fortemente l’approvazione del nuovo Regolamento di polizia urbana a tutela del decoro di questa città, del patrimonio artistico, storico e culturale, celebrato da tutto il mondo. Una ricchezza che va salvaguardata ed il Corpo di polizia locale è impegnato quotidianamente al fine di far rispettare le regole poste a tutela della nostra città. Per raggiungere efficacemente questo scopo resta fondamentale l’apporto positivo dei cittadini con le loro segnalazioni di comportamenti illegali e irrispettosi“. Così, in una nota, il comandante generale della Polizia locale di Roma, Antonio Di Maggio, stigmatizza il ‘bagno stellare’ di Valeria Marini nella fontana della Barcaccia in piazza di Spagna.

“E’ singolare – prosegue Di Maggio – che un noto personaggio dello spettacolo, che dovrebbe per primo fornire un esempio positivo di condotte irreprensibili, si renda invece protagonista di un’azione volgare oltre che illecita e messa in atto solo per puri interessi personali. Una condotta del genere è inammissibile e condanno fermamente questo gesto offensivo nei confronti di tutta la città e di chi si impegna ogni giorno a far rispettare le regole“.

E insomma, da La Dolce Vita al Daspo il passo è breve. Da Anita Ekberg a Valeria Marini un po’ meno.