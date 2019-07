Vasto incendio boschivo in Germania: rogo spento dopo una settimana

E’ stato finalmente spento l’enorme incendio boschivo che per una settimana, anche a causa del caldo intenso, è divampato ad un centinaio di km da Berlino: anche grazie al calo termico e alle piogge, le autorità hanno dichiarato formalmente che le fiamme sono state domate.

Ridotti in cenere 500 ettari di bosco.

A complicare le operazioni di spegnimento di quello che viene considerato come uno dei più estesi incendi nella storia in Germania, la presenza nell’area di ingenti quantità di munizioni, normalmente utilizzate dall’Esercito per esercitazioni e manovre militari.