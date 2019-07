Vasto incendio in Sardegna: fiamme sulla statale tra Nuoro e Olbia, evacuazioni nella notte

Un vasto incendio è divampato nella notte nel territorio di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno lambito la statale 131 dcn, tra Nuoro e Olbia, costringendo le forze dell’ordine a bloccare l’arteria viaria e deviare il traffico sulla viabilità secondaria.

“Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per Incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco,” ha scritto la Croce Rossa Italiana di Nuoro sulla sua pagina Facebook.

“L’incendio ha raggiunto la frazione di Murta Artas, dove risiedono circa quindici famiglie. Le case sono state evacuate appena in tempo, perché credo che le abitazioni siano state invase dal fuoco,” ha dichiarato nella notte all’ANSA il sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris, che sta seguendo da vicino l’evolversi del rogo.

Un imponente dispiegamento di uomini e mezzi della protezione civile regionale, Corpo Forestale, Forestas, volontari, oltre ai vigili del fuoco, sembra sia riuscendo ad avere la meglio.