Viene venduta come “soluzione miracolosa” per curare molte malattie, ma è dannosa per la salute: l’allerta dell’Oms

Viene venduta con la denominazione “Soluzione minerale miracolosa“, ma in realtà non ha alcun effetto sulla lunga serie di malattie per cui viene considerata miracolosa, e inoltre può essere anche dannosa per la Salute. Il prodotto, come si legge su una circolare del ministero della Salute, è stato oggetto di un ‘warning‘ dell’Oms, che ne sconsiglia l’uso. “L’Oms – si legge – informa che il prodotto denominato “Soluzione Minerale Miracolosa”, reclamizzato per la cura di numerose malattie, fra cui HIV, tubercolosi, malaria, epatite, cancro, autismo, dengue e chikungunya e in vendita via internet anche con altri nomi (‘Supplemento Minerale Miracoloso’, ‘Soluzione di biossido di cloro’, ‘Soluzione di purificazione dell’acqua’), puo’ provocare effetti negativi sulla Salute, come vomito e diarrea persistenti, che possono portare talvolta a disidratazione, dolori addominali e bruciore alla gola. In rari casi sono stati riscontrati effetti piu’ gravi“.

Si tratta di eventi, si legge ancora nel documento, notificati in numerosi Paesi, anche europei. Il prodotto contiene clorito di sodio al 28%, un agente ossidante, che, assunto alle dosi consigliate, supera di molto la dose giornaliera tollerabile stabilita dall’Oms. “E’ stata pertanto predisposta la circolare 27 giugno 2019 – conclude la nota –, che fornisce indicazioni sul prodotto, la tossicità e il trattamento e in cui si richiama la necessità di segnalare qualsiasi evento avverso riscontrato. Si raccomanda ai cittadini di non assumere tale prodotto“.