Venezia, Toninelli: “Presto riduzione graduale delle grandi navi”

“Molto presto metteremo in campo una riduzione graduale. In ogni caso, daremo ai veneziani una prospettiva certa dopo anni in cui i ‘bravi’ della politica non hanno dato risposta alcuna“: lo ha dichiarato al “Corriere della Sera” il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in merito alla situazione delle grandi navi che passano dalla Giudecca e dal bacino di San Marco. Del problema delle grandi navi, rileva Toninelli, se ne parla da quindici anni: “Non esistono soluzioni senza un ‘protocollo fanghi’ per la laguna di Venezia, documento che stabilisce le procedure per i dragaggi che risale al 1993. Adesso lo stiamo aggiornando noi, con responsabilità che però non ricadono solo sul mio ministero. Questione di poco tempo: dopo anni di inerzia è già un passo importante“. Col nuovo porto croceristico a tutte le navi sopra le 40 mila tonnellate sarà impedito il passaggio: “Nel frattempo lavoriamo a una riduzione graduale“.