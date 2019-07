Un enorme “verme” che striscia sotto la Virginia: ecco come rifanno le strade negli USA [VIDEO]

Una serie di esplosioni nel sottosuolo circa 64km a ovest di Washington D.C. hanno fatto parlare di “mostri” negli Stati Uniti, quando un video che mostra le esplosioni scivolare nella terra come un enorme verme è diventato virale in rete. Il video, che trovate in fondo all’articolo, è stato postato dal Virginia Department of Transportation ed è stato visto 125.000 volte in 24 ore su Facebook. 3.000 persone hanno condiviso il video e 500 hanno lasciato un commento, molti dei quali facevano notare che le esplosioni somigliavano a qualcosa di minaccioso e inquietante che si muoveva nel sottosuolo, in particolare una creatura strisciante.

Le autorità del Virginia Department of Transportation hanno dichiarato che il video mostra l’ultima di una serie di esplosioni per “modificare la pendenza di due colline” nella contea di Fauquier. La strada è utilizzata ogni giorno da 50.000 veicoli e gli automobilisti avevano lamentato una vista ostruita, riportano le autorità. I miglioramenti apportati, dunque, aumenteranno la visibilità in un tratto di strada molto pericoloso. Dal 2013 al 2017, infatti, ci sono stati 113 incidenti, secondo quanto riportato dalle autorità.

Per rimuovere le colline sono stati necessari 6 giorni di esplosioni tramite esplosivi. Utilizzando 5 grandi trivelle, sono state create circa 2500 forature, riempite poi con esplosivo in polvere a base di nitrato di ammonio. Le esplosioni hanno permesso di rimuovere 5,4 metri complessivi di roccia e anche l’occhio ha avuto la sua parte con una vista davvero particolare.