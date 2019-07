Viaggi, partenze intelligenti: su A58-TEEM esodi estivi senza bollino nero e con agevolazione tariffaria

Le partenze intelligenti di motociclisti e automobilisti dotati di Telepass che intraprendono da A58-TEEM i viaggi verso le località scelte per trascorrere le vacanze incominciano senza il bollino nero degli incolonnamenti di massa innescati dagli esodi estivi ma con lo sconto sui pedaggi riconosciuto 365 giorni l’anno su tutti gli spostamenti effettuati e su qualsiasi tratta coperta.

La promozione, riservata, peraltro, pure agli autotrasportatori con apparecchiatura elettronica di pagamento in cabina, consente, infatti, agli utenti che percorrono in sella l’Autostrada taglia-file (33 chilometri da Agrate a Melegnano interconnessi con A4 Torino-Trieste, A35-BreBeMi e A1 Milano-Napoli) di risparmiare addirittura il 30% rispetto alla tariffa esatta ai Caselli senza l’uso del Telepass.

Recependo le direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e condivise dall’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, Tangenziale Esterna SpA ha portato, difatti, al 30% la riduzione già applicata (20%) ai centauri con Telepass iscritti al Best Price aziendale.

La Concessionaria s’è premurata, inoltre, di estendere l’abbattimento di quasi un terzo del pedaggio pure ai motociclisti che, precedentemente, non avevano aderito alle agevolazioni in vigore su A58-TEEM ma che si erano dotati di Telepass per circoscrivere rischi e fastidi legati ai pagamenti in equilibrio precario.

Ma anche gli automobilisti con apparecchiatura elettronica a bordo che transitano lungo l’Autostrada diretti ai luoghi delle vacanze trovano due tesori: la fluidità del traffico, panacea a tutti gli stress indotti, su altre Arterie, dalle code in uscita dalle città, e lo sconto (20%), aiuto concreto per le famiglie.

Tangenziale Esterna SpA si dimostra attenta, in ogni caso, pure all’economia delle imprese garantendo pure agli autotrasportatori dotati di Telepass, che continuano a lavorare in agosto per assicurare la consegna di merci, sia l’assenza di situazioni da bollino nero sia il coinvolgimento nel Best Price.

Gli utenti che non hanno ancora aderito all’agevolazione, allargata anche all’intera percorrenza di A35-BreBeMi ma non valida sulle Interconnessioni di A58-TEEM con A4 e con A1 gestite da altri Operatori, possono farlo ottenendo il pedaggio calmierato giusto in tempo per spiccare il volo verso le ferie.

Per iscriversi alla promozione, i clienti interessati a risparmiare, dalla data di sottoscrizione sino alla fine del 2019, il 20% (automobilisti e autotrasportatori) o il 30% (motociclisti) sulle tariffe di A58-TEEM e/o di A35-BreBeMi devono seguire le istruzioni riportate sui Siti tangenziale.esterna.it e brebemi.it.

Le modalità di adesione sono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il Punto Assistenza Clienti (Casello di Treviglio) è aperto al pubblico (10-19,30 dal lunedì al venerdì; 8,30-13 il sabato) uno sportello specifico.

Tangenziale Esterna SpA s’è premurata, infine, di garantire pari opportunità di sconto-open agli utenti sprovvisti di Telepass ma intenzionati, comunque, a contenere gli esborsi incentivando l’attivazione dell’apparecchiatura elettronica attraverso il riconoscimento della gratuità per un anno del canone.