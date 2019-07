Vino, Coldiretti: “Le nuove sanzioni contro la Georgia spingono il Made in Italy”

“Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi dalla proposta di bando alle importazioni in Russia delle bottiglie provenienti dalla Georgia e per limitare le rimesse dei lavoratori georgiani“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’approvazione da parte della Duma, il ramo basso del Parlamento russo, di una dichiarazione per chiedere al governo di imporre nuove sanzioni contro la Georgia con il congelamento delle importazioni di vino stimate in 50 milioni di bottiglie all’anno. “L’Italia – sottolinea la Coldiretti – è leader per il vino in Russia con vendite per 109 milioni di euro nel 2018 e circa il 30% del mercato in valore, anche se le vendite sono risultate pressochè stabili nel primo trimestre del 2019. Il vino italiano – conclude la Coldiretti – non fa parte infatti della black list di prodotti agroalimentari sui quali la Russia a posto l’embargo nell’agosto 2014 come ritorsione alle sanzioni decise dall’Unione Europea.”