Violenta grandinata in Molise: danni a case e auto a Venafro [VIDEO]

Una violenta grandinata si è abbattuta in Molise: a Venafro (Isernia) si sono registrati danni a edifici, tetti, vetri e finestre, alle vetture in transito o parcheggiate.

Il fenomeno è durato pochi minuti: il manto stradale si è ricoperto in pochi istanti di grandine grossa come palline di ping pong, provocando disagi alla circolazione. Sul posto i vigili del fuoco, non si segnalano feriti.