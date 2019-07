Violenza su donne: Nobili (Pd), ‘contributo Spadafora nulla rispetto a Boschi’

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho letto con un certo stupore l’intervista rilasciata oggi dal sottosegretario Spadafora che, in perfetto stile gialloverde, su un tema delicatissimo come le pari opportunità e la violenza sulle donne diffonde bugie e sfiora il ridicolo in diversi passaggi”. Lo dichiara Luciano Nobili, deputato del Partito democratico e presidente dell’associazione Sempre Avanti.

“Innanzitutto perché – spiega – la presa di posizione arriva fuori tempo massimo rispetto alle affermazioni sessiste e vergognose di Salvini di questi mesi. E perché, se il suo movimento garantisce con i suoi voti ogni provvedimento di Salvini permettendogli di fare il bello e il cattivo tempo, la sua posizione appare priva di qualunque valore politico. Sulle Pari opportunità invece ci rallegriamo che, dopo più di un anno di governo, si sia ricordato della sua delega ma se proprio vuole fare qualcosa di utile su un tema fondamentale, invece che concedere interviste superflue, si chiarisca innanzitutto le idee sul contributo dato dal suo governo”.