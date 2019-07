“A causa di un virus sconosciuto sono morte in una tarda ora della notte tra domenica e lunedì, 50.000 galline in un pollaio nella parte orientale di Kerbala“, località a 100 km a sud da Baghdad, in Iraq: lo hanno riferito fonti locali citate dalla tv satellitare al Sumaria. Secondo la medesima fonte, “si tratta di un virus sconosciuto che sta causando la morte di altri polli“.