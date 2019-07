Un alpinista lecchese di cinquant’anni è stato trovato morto, all’alba di oggi, sulla Grigna Meridionale, in provincia di Lecco. L’uomo sarebbe precipitato in un canalone dopo essere salito sulla Grignetta per fare delle foto al tramonto. L’allarme per la sua scomparsa era scattato ieri sera, quando i familiari avevano cercato inutilmente di contattarlo. Le unità di pronto intervento del Soccorso alpino lo hanno ritrovato morto dopo le ricerche effettuate per tutta la notte.