“Voliamo troppo bassi!”: le immagini dalla cabina del Boeing 737 che si è schiantato in una laguna in Micronesia, i piloti hanno ignorato 17 allarmi [VIDEO]

Le autorità hanno rilasciato un video dell’incidente che ha coinvolto un Boeing 737, precipitato in Micronesia, in cui ha perso la vita una persona. Il 28 settembre del 2018, il velivolo della Air Niugini si è schiantato in una laguna mentre tentava di atterrare per uno scalo intermedio nel suo viaggio da Pohnpei a Mort Moresby. L’aereo aveva a bordo 35 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Inizialmente, si credeva che tutte le persone a bordo fossero sopravvissute. Ma tre giorni dopo, una seconda ricerca nella cabina ha portato alla scoperta di un corpo.

La relazione della Papua Nuova Guinea Accident Investigation Commission dice che l’aereo è atterrato a quasi 460 metri dalla soglia di pista. Il capitano e il primo ufficiale hanno ignorato un totale di 17 allarmi acustici che segnalavano che stavano volando troppo bassi, come mostra il video che trovate in fondo all’articolo. La relazione dice: “L’equipaggio sembra aver ignorato gli annunci di allerta”. E durante il volo del giorno prima, i due uomini avevano fatto esattamente la stessa cosa: “L’equipaggio del volo non ha preso misure correttive per riportare l’aereo sulla traiettoria di volo richiesta”. Quando il velivolo si è avvicinato a Chuuk il giorno dell’incidente, “entrambi i piloti non erano coscienti della situazione e non hanno riconosciuto l’importante condizione di non sicurezza che si stava sviluppando durante l’avvicinamento”.

Il pilota, 52 anni della Papua Nuova Guinea, aveva 20.000 ore di esperienza. Era ai comandi e secondo la relazione, si era preparato all’atterraggio ad una “velocità di discesa eccessivamente alta e l’aereo ha iniziato a volare sotto il livello della pista in maniera instabile”. Il primo ufficiale australiano, 35 anni, non è riuscito a prendere il controllo quando era diventato evidente che l’aereo era in pericolo. Le parole del capitano prima dell’impatto sono state: “Troppo bassi! Siamo troppo bassi! Siamo troppo bassi! Siamo troppo bassi!”.

Il passeggero che ha perso la vita nell’incidente non indossava la cintura di sicurezza, il che ha contribuito a rendere il suo corpo “un proiettile, riportando lesioni traumatiche al volto e alla testa”, conclude la relazione. Altri 9 passeggeri sono rimasti feriti. Subito dopo l’incidente, c’è stata confusione su cosa fare: “L’equipaggio ha affermato durante le interviste che durante l’evacuazione hanno urlato la parola “evacuare”, ma sembrava che alcuni dei passeggeri non capissero cosa significasse. Poi hanno ripetutamente urlato la frase “uscite” che i passeggeri sembravano aver capito e hanno eseguito”. Diversi passeggeri hanno portato con loro i bagagli, contrariamente a quanto indicato dall’equipaggio, contribuendo a rendere la situazione ancora più pericolosa.