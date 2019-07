Voragine si apre nel Napoletano: camion inghiottito, case evacuate

Una grossa voragine si è aperta a Casoria, a poca distanza dalla Basilica di San Mauro in Largo San Mauro, in provincia di Napoli.

Nella voragine, larga e profonda decine di metri, è precipitato un compattatore di rifiuti: l’autista, recuperato dai vigili del fuoco, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

La strada è chiusa al traffico e transennata, sono stati evacuati 7 edifici ed è interrotta l’erogazione di acqua ed energia elettrica.