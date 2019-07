xdomenVeneto: è sempre più green e aperto all’innovazione (4)

(AdnKronos) – Si è arrestato il declino della popolazione – sono 4.905.854 i residenti in Veneto al 31 dicembre 2018, circa 2 mila in più rispetto al 2017. I fiocchi rosa e azzurri in Veneto nel 2018 sono stati 35.393, circa un migliaio in meno rispetto all’anno precedente. Negli ultimi dieci anni le coppie senza figli sono cresciute dell’11%, quelle con figli sono calate del 6%, il 61% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora nella famiglia d’origine, le persone sole sono aumentate del 31%, gli ultrasessantenni sono diventati il 27,5% della popolazione. La bassa natalità sta assottigliando sempre più le generazioni più giovani (gli under 14 sono appena il 13,5 % della popolazione), mentre continua a infoltirsi il contingente degli anziani: già nel 2017 in Veneto si contavano 59,5 pensionati ogni 100 occupati”.

Il Rapporto Statistico 2019 dedica un focus di approfondimento anche agli obiettivi di sostenibilità indicati dall’Agenda 2030 di supporto alla della realizzazione della Strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, avviata a settembre 2018 e che definirà gli obiettivi strategici regionali in linea con la Strategia Nazionale. Il Veneto mostra livelli di sostenibilità migliori della media nazionale per la maggior parte degli obiettivi.