Yacht fuori controllo a Ischia: prima impatta contro barche ormeggiate, poi si schianta contro la banchina [VIDEO]

“Ci è stato segnalato un video, realizzato nel tardo pomeriggio di domenica nel porto turistico di Lacco Ameno, comune dell’isola di Ischia, in cui si nota un’imbarcazione fuori controllo che impatta e danneggia le altre barche prima di scontrarsi contro la banchina. Da quanto si evince dal video sembra che il conducente della barca, un grosso yacht, abbia perso il controllo del natante, finendo per impattare tutto quello che ha trovato di fronte. E’ stato un miracolo che nessuno si sia fatto male“: lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Appreso dell’incidente ci siamo subito messi in contatto con il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale. Ci ha detto che farà in modo da far pagare i danni ai responsabili di questo episodio. Non sappiamo i motivi che hanno portato la barca a finire fuori controllo ma ribadiamo che la manutenzione e i controlli sulle imbarcazioni sono prioritari, specie quando si tratta di natanti di grandi dimensioni“.