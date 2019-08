13 cose difficili da fare per un mancino in un mondo “creato” per i destrorsi

Solo il 10% delle persone del mondo è mancina: circa il 12% degli uomini e circa l’8% delle donne. Sulla base di questi dati, non è una sorpresa il fatto che le loro esigenze vengano spesso trascurate nella progettazione e nel design degli strumenti e degli oggetti quotidiani. Ecco allora 13 ostacoli che i mancini incontrano quotidianamente in un mondo “creato” per i destrorsi. Se utilizzate la mano destra, probabilmente non ci avete mai fatto caso.

1. Le penne sui banchi sono sempre fissate sul lato destro: quando si deve tirare la penna verso il lato sinistro, il cordoncino è sempre in mezzo, laddove un mancino sta cercando di scrivere.

2. La stoffa che copre le cerniere dei pantaloni rende difficile l’accesso ai mancini: è difficoltoso spostare la stoffa con la mano destra e alzare la cerniera con la mano sinistra.

3. Quando si è mancini, scrivere in un raccoglitore ad anelli è una tortura: gli anelli rendono impossibile per i mancini appoggiare le mani sulla pagina e scrivere normalmente. La soluzione migliore è quella di incuneare la mano sinistra tra i due anelli superiori quando si scrive sulla metà superiore della pagina e tra i due anelli inferiori quando si scrive nella metà inferiore. Nonostante sia la migliore soluzione, non si può di certo dire che sia comoda.

4. Ogni volta che si passa la carta di credito, bisogna farlo sempre sul lato destro: passare la carta con la mano sinistra sul lato destro è complicato e cercare di farlo con la mano destra per un mancino lo è ancora di più.

5. Le sedie con i tavolini incorporati non vanno affatto bene per i mancini: in una classe con sedie e tavolini di questo tipo, i mancini non possono permetterli il lusso di far riposare i gomiti.

6. I contenitori di bottiglie nelle auto sono quasi sempre a sinistra: il rischio di rovesciare tutto per un mancino che afferra bottiglie/tazze/bicchieri con la mano destra è alto.

7. La tastiera numerica sulle tastiere è sempre a destra: i mancini afflitti da questo design possono acquistare tastiere per mancini con la tastiera numerica sulla sinistra.

8. Usare le forbici: quando un mancino tenta di usare forbici disegnate per i destrorsi, il pollice finisce nell’apertura più grande, mentre l’indice nell’apertura più stretta destinata ai pollici dei destrorsi.

9. I mancini devono comprare speciali chitarre oppure fare come Jimi Hendrix e suonare una chitarra normale… ma al contrario.

10. Il pelapatate non funzione per i mancini: questo strumento ha solo un lato affilato. Sono progettati in modo che quando sono tenuti nella mano destra, il lato affilato è in alto e gli utilizzatori possono spingere lo strumento verso loro stessi con un movimento gentile e regolare. Ma quando il pelapatate è tenuto nella mano sinistra, il lato affilato è in basso. Questo significa che i mancini devo spingere goffamente il pelapatate lontano da loro, il che determina movimenti molto scomodi. Fortunatamente, i mancini possono acquistare pelapatate per mancini e risolvere il problema.

11. I tasti più importanti di una macchina fotografica sono sempre sulla destra: persino scattare fotografie è difficile per i mancini. Sui dispositivi, sul lato destro ci sono tanti tasti per tante funzioni importanti. Sul lato sinistro… niente.

12. Quando i mancini disegnano una riga usando un righello, le loro mani coprono i numeri: nei righelli per mancini, i numeri vano da destra a sinistra. In questo modo, i mancini possono far scorrere le penne da destra a sinistra e osservare bene i numeri.

13. Quando si tiene un metro a nastro con la mano sinistra, i numeri sono al contrario: fortunatamente, anche per questo esiste la “versione mancina” per risolvere il problema.