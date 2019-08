19enne soccorso in mare per arresto cardiaco a Viareggio: è grave

Soccorso per una sindrome da annegamento nel mare di Viareggio (Lucca) dove un ragazzo di 19 anni è andato in arresto cardiaco ed è stato trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Massa (Massa Carrara) per sottoporlo alla terapia con l’Ecmo (macchina cuore-polmone). Secondo quanto appreso i primi a intervenire sono stati i bagnini del Bagno Sauro mentre intanto sul posto arrivava il personale del 118 con l’ambulanza, tuttavia per rendere più veloce il trasporto in ospedale è stato deciso di impiegare un elicottero.