Si rompe una corda: acrobata cade durante uno spettacolo nel Chietino

Paura nel Chietino dove si è verificato un grave incidente senza gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto ieri sera durante la seconda e ultima giornata del Macondo festival, la rassegna degli artisti di strada a Francavilla al Mare.

Nel corso di uno spettacolo, un’acrobata originaria di Genova ha avuto un problema che l’ha fatta cadere a terra e svenire. Incidente che ha allarmato non poco il folto pubblico presente. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari del 118. L’acrobata e’ stata poi trasferita in ospedale a Pescara causa di un trauma cranico. Le condizioni della donna non sono gravi.