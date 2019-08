L’aereo di linea stava per decollare quando per i piloti sono scattate le manette: erano ubriachi

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma fortunatamente il peggio è stato evitato. Un volo da Glasgow diretto verso New York è stato bloccato in tempo, ovvero ancor prima di partire. I due piloti della United Airlines che dovevano condurre i passeggeri nella Grande Mela sono stati arrestati quando erano ormai pronti al decollo da Glasgow perché erano ubriachi. I poliziotti, preoccupati per la sicurezza delle oltre 300 persone che si trovavano a bordo, tra equipaggio e passeggeri, hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio appena prima che l’aereo prendesse quota. I due piloti erano stati sottoposti a dei test pochi minuti prima della partenza e, appena giunti i risultati, per loro sono scattate le manette ai polsi.

I due, un 45enne e un 61enne, sono stati portati via dalla Polizia e resteranno in custodia fino a martedì, quando dovranno presentarsi davanti al dipartimento dello Sceriffo di Paisley, in Scozia. La compagnia statunitense li ha intanto rimossi dal servizio provvedendo a portare a destinazione i passeggeri. “La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio sono sempre la nostra massima priorità – hanno fatto sapere – Sottoponiamo tutti i nostri impiegati ai più alti standard a abbiamo una tolleranza zero per l’alcol“.