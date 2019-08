In Africa il traguardo “polio free” è sempre più vicino: l’ultimo caso in Nigeria 3 anni fa

L’Africa si avvicina sempre più all’eradicazione ufficiale della poliomielite: l’ultimo caso è stato registrato in Nigeria, 3 anni fa. E’ proprio l’assenza di nuovi infettati nell’arco di un triennio il primo criterio che un Paese deve raggiungere per ottenere dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la qualifica di “polio-free”.

“L’Africa si appresta a raggiungere uno straordinario risultato di sanità pubblica, un’eredità per i nostri figli e per i figli dei nostri figli“, commenta il neo-direttore dell’Oms per la regione africana, Matshidiso Moeti.

Solo nel 2012 in Nigeria si concentravano più della metà dei casi di poliomielite segnalati in tutto il mondo.

A livello globale, lo scorso anno sono stati riportati 33 casi confermati di polio in soli due Paesi: Afghanistan e Pakistan.