La fine di Agosto ci porterà la Super Luna Nera: tutto quello che c’è da sapere sull’insolito fenomeno celeste [INFO]

Una Super Luna Nera è il prossimo fenomeno celeste che avverrà quest’anno, quando si verificheranno allo stesso momento una luna nera e una super luna nuova. Ma cosa sono esattamente? Potremo osservare l’evento? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Super Luna Nera, tra definizioni e scienza dietro l’unico satellite naturale della Terra.

Cos’è una luna nera?

Non esiste una singola definizione accettata per luna nera, ma gli appassionati di osservazioni celesti la utilizzano per descrivere 3 fenomeni. Nella maggior parte dei casi, si riferisce alla seconda luna nuova in un singolo mese, evento che avverrà tra pochi giorni, il 30 agosto. La prossima luna nera avverrà il 30 aprile del 2022. Una luna nera, così intesa, è un evento celeste alquanto insolito, che si verifica circa ogni 32 mesi e a volte solo in determinate zone del pianeta.

Alcuni, invece, la utilizzano per descrivere la terza luna nuova in una stagione di 4 lune nuove. Ogni stagione solitamente ha 3 lune nuove, ma circa ogni 33 mesi se ne verifica una quarta.

La luna nera si riferisce anche ad un mese che non ha un novilunio. Questo tende a verificarsi ogni 19 anni e può succedere solo nel mese di febbraio perché è più breve rispetto ad una lunazione.

Una luna nera non è il segno dell’Apocalisse

A causa del suo nome, per molti è facile collegare la luna nera all’Apocalisse. Molti teorici del complotto sostengono che l’evento porterà con sé la distruzione del mondo e la seconda venuta di Gesù Cristo. Tuttavia, non c’è assolutamente nulla di vero: la luna nera è solo un evento astronomico e non prevede alcuna distruzione o fine dei tempi.

Cos’è una luna nuova?

Una luna nuova è la prima fase lunare, quando il sole e la luna sono allineati e il satellite si trova tra il sole e la Terra. Una luna nuova si verifica circa ogni 29,5 giorni. Il lato illuminato della luna non è rivolto verso la Terra ed ecco perché è impossibile osservarla. Questo mese ha già visto una luna nuova l’1 agosto e un’altra seguirà il 30.

Cos’è una superluna?

Il nome “superluna” solitamente descrive una luna che appare più grande e più luminosa nel cielo. Questo si verifica quando la luna è al perigeo, ossia al punto più vicino alla Terra durante la sua orbita ellittica. Tuttavia, esistono due tipi: una superluna piena, il nome dato ad una luna piena che è al suo punto più vicino alla Terra, e una superluna nuova, definizione utilizzata per descrivere una luna nuova nel suo approccio più ravvicinato alla Terra.

La superluna piena è il tipo che attrae più clamore. Quando il cielo è limpido e la visibilità è buona, la luna può apparire fino al 14% più grande e al 30% più luminosa ad occhio nudo. All’inizio del 2019, abbiamo avuto 3 superlune piene il 21 gennaio, il 19 febbraio e il 21 marzo.

Una superluna nuova è meno entusiasmante per gli appassionati perché sostanzialmente è invisibile dalla Terra. La luna nuova si verificherà alle 12:37 (ora italiana) del 30 agosto, poche ore prima che il nostro satellite raggiunga il perigeo. Purtroppo, però, la superluna nuova non è visibile nel cielo notturno. Rimane comunque un insolito e affascinante fenomeno celeste.