Agricoltura italiana stremata: maltempo e cimici asiatiche le piaghe che stanno mettendo in ginocchio il settore

In Emilia-Romagna le coltivazioni di frutta sono in crisi, ma non solo per il maltempo: anche i danni causati dalla cimice asiatica sono in aumento. Per questo domani, mercoledi’ 28 agosto, e’ in programma in Regione un vertice per affrontare questi problemi che “stanno condizionando negativamente le produzioni agricole”. Ad annunciarlo e’ Coldiretti, che lancia l’allarme a partire da Ferrara, dove nella serata di lunedi’ si sono incontrati i produttori frutticoli della provincia. Per il presidente di Coldiretti Ferrara, Floriano Tassinari, e’ necessario “sensibilizzare le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli” e mettere in campo “misure economiche e amministrative che possano sostenere in questa delicata fase le imprese agricole”. Il direttore Roberto Palu’ indica ad esempio sgravi fiscali, sospensione dei mutui e linee di credito agevolato. Tutti punti che Coldiretti proporra’ al tavolo di discussione regionale. Tra le varie coltivazioni, sono le pere a preoccupare di piu’ in questo momento. Secondo l’associazione di categoria, infatti, “per alcune varieta’ gia’ raccolte e’ evidente la minore produzione, che probabilmente si verifichera’ anche sulle varieta’ ancora da raccogliere”. Le stime pubblicate finora “in modo troppo ottimistico” sono dunque “da rivedere”.